روج الفنان عمرو يوسف، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، لمسلسله الجديد "الفرنساوي"، الذي يعرض خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات.

وظهر عمرو يوسف في كواليس العمل أثناء التصوير، وعلق قائلا: "قريبا.. الفرنساوي".

أحداث مسلسل "الفرنساوي"

مسلسل "الفرنساوي" مكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه حول محامي يدعى "خالد مشير" يستغل ثغرات القانون لصالحه.

ويشارك في بطولة المسلسل: جمال سليمان، سوسن بدر، سامي الشيخ، إنجي كيوان، أحمد فؤاد سليم، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف وإخراج آدم عبدالغفار.

آخر أعمال الفنان عمرو يوسف

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو يوسف الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان - لعب عيال"، والذي عرض العام الماضي، وأثار جدلا كبيرا.

وشارك في بطولة الفيلم: أسماء جلال، ظافر العابدين، سوسن بدر، ماجد المصري، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، حاتم صلاح، آية سليم، ومن إخراج طارق العريان.

