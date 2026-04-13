حسم المنتج ممدوح شاهين الجدل، حول تقديم جزء جديد من مسلسل "الزوجة الرابعة" بطولة مصطفى شعبان.

تصريحات المنتج ممدوح شاهين

وقال المنتج ممدوح شاهين في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن mti": "المسلسل بالقانون ملكي لأنني المنتج فأنا صاحب الحقوق، والوحيد لذي له حقوق ولا أستطيع تقديم الجزء الثاني بدونه هو المؤلف أحمد عبدالفتاح".

وأضاف: "الموضوع مجرد فكرة ونتناقش فيها أنا ومصطفى شعبان ومن حيث المبدأ لا يوجد لديه مانع، وعند التنفيذ سنتواصل مع المؤلف، هي فكرة وبنسبة كبيرة نتجه لتنفيذها إن شاء الله".

وكان المخرج مجدي الهواري والمؤلف أحمد عبدالفتاح، أكدا، أنهم أصحاب الحقوق في تقديم جزء جديد ولا توجد تحضيرات له حتى الآن، وذلك خلال تصريحات صحفية.

أبطال مسلسل الزوجة الرابعة

مسلسل "الزوجة الرابعة" عرض في رمضان 2012، بطولة مصطفى شعبان، لقاء الخميسي، علا غانم، حسن حسني، هبة مجدي، أيتن عامر، درة، سامي مغاوري، إيمي طلعت زكريا، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

