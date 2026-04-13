إعلان

المنتج ممدوح شاهين يحسم الجدل حول تقديم جزء ثاني من "الزوجة الرابعة"

كتب : منال الجيوشي

05:25 م 13/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم المنتج ممدوح شاهين الجدل، حول تقديم جزء جديد من مسلسل "الزوجة الرابعة" بطولة مصطفى شعبان.

وقال المنتج ممدوح شاهين في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن mti": "المسلسل بالقانون ملكي لأنني المنتج فأنا صاحب الحقوق، والوحيد لذي له حقوق ولا أستطيع تقديم الجزء الثاني بدونه هو المؤلف أحمد عبدالفتاح".

وأضاف: "الموضوع مجرد فكرة ونتناقش فيها أنا ومصطفى شعبان ومن حيث المبدأ لا يوجد لديه مانع، وعند التنفيذ سنتواصل مع المؤلف، هي فكرة وبنسبة كبيرة نتجه لتنفيذها إن شاء الله".

وكان المخرج مجدي الهواري والمؤلف أحمد عبدالفتاح، أكدا، أنهم أصحاب الحقوق في تقديم جزء جديد ولا توجد تحضيرات له حتى الآن، وذلك خلال تصريحات صحفية.

مسلسل "الزوجة الرابعة" عرض في رمضان 2012، بطولة مصطفى شعبان، لقاء الخميسي، علا غانم، حسن حسني، هبة مجدي، أيتن عامر، درة، سامي مغاوري، إيمي طلعت زكريا، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

اقرأ أيضا

نسرين طافش تحتفل بعيد شم النسيم بإطلالة جريئة والجمهور يعلق (صور)

تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

ممدوح شاهين مسلسل الزوجة الرابعة مصطفى شعبان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شم النسيم 2026.. كيف تستمتع بالفسيخ والرنجة دون مضاعفات؟
نصائح طبية

شم النسيم 2026.. كيف تستمتع بالفسيخ والرنجة دون مضاعفات؟
مصدر يحسمها.. هل يرفض الأهلي انضمام لاعبيه للمنتخب قبل الأجندة الدولية؟
رياضة عربية وعالمية

مصدر يحسمها.. هل يرفض الأهلي انضمام لاعبيه للمنتخب قبل الأجندة الدولية؟
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
أخبار مصر

منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط في أوروبا إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
اقتصاد

قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط في أوروبا إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
رياضة محلية

أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو