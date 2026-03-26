نتفليكس تكشف عن إعلان مسلسل "الخلاط+: الصحراء لا تُفاوض"

كتب : منى الموجي

10:27 م 26/03/2026 تعديل في 10:48 م

كشفت منصة نتفليكس عن الإعلان الرسمي لمسلسل "الخلاط+"، وهو عمل كوميدي سعودي مؤلف من 4 حلقات، تقدم أربع حكايات مليئة بالفوضى والمفارقات والمفاجآت غير المتوقعة، ويُعرض ابتداءً من 2 إبريل.

تفاصيل حكايات مسلسل الخلاط

كشف الإعلان الرسمي لمحة عن الشخصيات الأربعة الرئيسية في المسلسل، وما ينتظرها من مواقف تتصاعد فيها الأحداث من تفاصيل بسيطة إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها، بينما تأخذهم الحياة في مسارات غريبة ومتقلبة عبر الصحراء.

في حلقة "طريق الموت"، يخوض شاب (يجسد دوره عمر قاضي، بمشاركة محمد الدوخي) اختبارًا حاسمًا لإثبات جدارته في لحظة مهمة من حياته، رغم اقتناع والده بفشله، وينجح في إثبات نفسه على عكس كل التوقعات.

أما في حلقة "انتقام جربوع"، فينطلق حارس أمن طموح (يلعب دوره زياد العمري، بمشاركة فراس المباركي) في محاولة للحصول على التقدير والإعجاب، قبل أن يجد نفسه مطاردًا بتهديد لم يكن في الحسبان.

وفي حلقة "سباق المريخ"، نتابع مخرجًا سينمائيًا، من بطولة عبدالله الدريس، بمشاركة علي الكلثمي ، يكافح بإصرار لتحقيق حلمه، حتى تلوح له فرصة العمر، لكنها تحمل ثمنًا باهظًا.

أما حلقة "لسان معقود"، فتروي حكاية شاعر (يؤدي دوره فهد المطيري "أبو سلو" بمشاركة الشاعر مانع بن شلحاط)، يواجه مخاوفه وشكوكه الداخلية وعجزه عن التعبير عن مشاعره، لينطلق في رحلة بحث عن التعافي واسترداد ثقته بنفسه.

فريق مسلسل الخلاط

ومن خلال التجربة الإخراجية الأولى للمخرجين عزيز الجسمي ومحمد العجمي، يجمع هذا العمل نخبة من نجوم "الخلاط"، إلى جانب مواهب من الجيل الجديد، العمل من إنتاج "تلفاز١١" وتأليف علي الكلثمي ومحمد القرعاوي.

