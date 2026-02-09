إعلان

"أجمد ومتبقاش خفيف".. أول تعليق من رامز جلال على برنامجه الجديد "رامز ليفل الوحش"

كتب : معتز عباس

08:30 م 09/02/2026

بوستر برنامج رامز ليفل الوحش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النجم رامز جلال مشاركته في دراما رمضان هذا الموسم ببرنامج "رامز ليفل الوحش" المقرر عرضه على قناة "ام بي سي مصر".

ونشر رامز البوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: " بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين".

وأضاف: "بعون الله رامز ليفل الوحش في رمضان 2026 على MBC مصر والله المستعان، اجمد ومتبقاش خفيف .. الموضوع مخيف".

طرحت قناة "ام بي سي مصر" البوستر الرسمي لبرنامج مقالب رامز جلال "رامز ليفل الوحش"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

وظهر رامز جلال في البوستر بإطلالة غير تقليدية يرتدي بدلة جلد باللون الأحمر اللامع، ويحمل فانوس، ويضع قرد على كتفه".

رامز جلال رمضان 2026 رامز ليفل الوحش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد موسى يكشف: أحكام النقض المقبلة قد تُعيد تشكيل خريطة مجلس النواب
أخبار مصر

أحمد موسى يكشف: أحكام النقض المقبلة قد تُعيد تشكيل خريطة مجلس النواب
رمضان 2026.. محمد عادل إمام عن شخصيته في "الكينج": أخطر راجل في الشرق الأوسط
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد عادل إمام عن شخصيته في "الكينج": أخطر راجل في الشرق الأوسط
باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
أخبار المحافظات

باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
خالد أبو بكر: "قصور المستندات" وراء حكم النقض بإلغاء عضوية نائبي منيا القمح
أخبار مصر

خالد أبو بكر: "قصور المستندات" وراء حكم النقض بإلغاء عضوية نائبي منيا القمح
4 صور ومعلومات عن إطلالة أمال ماهر في أحدث ظهور
الموضة

4 صور ومعلومات عن إطلالة أمال ماهر في أحدث ظهور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة