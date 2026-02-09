أعلن النجم رامز جلال مشاركته في دراما رمضان هذا الموسم ببرنامج "رامز ليفل الوحش" المقرر عرضه على قناة "ام بي سي مصر".

ونشر رامز البوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: " بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين".

وأضاف: "بعون الله رامز ليفل الوحش في رمضان 2026 على MBC مصر والله المستعان، اجمد ومتبقاش خفيف .. الموضوع مخيف".

طرحت قناة "ام بي سي مصر" البوستر الرسمي لبرنامج مقالب رامز جلال "رامز ليفل الوحش"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

وظهر رامز جلال في البوستر بإطلالة غير تقليدية يرتدي بدلة جلد باللون الأحمر اللامع، ويحمل فانوس، ويضع قرد على كتفه".