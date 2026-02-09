نفت المنتجة دينا كريم ما أثير مؤخرًا حول وجود تدخلات أو تغيير في سيناريو مسلسل "مناعة" المقرر عرضه في دراما رمضان 2026، مطالبة الجميع بتحري الدقة فيما ينشر أو يتم تداوله عبر مواقع التواصل".



وكتبت "دينا"، عبر حسابها في موقع "فيس بوك": "أود التأكيد على أن ما أُثير بشأن مسلسل "مناعة" حول وجود تدخلات في السيناريو أو تغيير خطوط درامية هو عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يحدث أي تدخل في مسار العمل".

وأكدت: "أن أي تعديلات على السيناريو يختص بها فقط كلٌّ من مؤلف العمل والمخرج، وأنا بصفتي المنتجة، دون غيرنا، وذلك في الإطار المهني المتعارف عليه".

وأضافت: "أشيد بالتزام جميع الفنانين المشاركين بالعمل وعلي رأسهم الفنانة الكبيرة هند صبري، بصفتها بطلة للعمل، وهو ما عهدناه منها على مدار رحلتها الفنية، وأؤكد أنها تُعد إحدى أعمدة القوة الناعمة التي نفخر بها دائمًا".

واختتمت: "أدعو الجميع إلى تحري الدقة فيما يُنشر أو يتم تداوله، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع التأكيد على استمرار العمل لتقديمه للجمهور في أفضل صورة ممكنة بإذن الله".

جاء ذلك ردًا على ما أثير حول وجود أزمة بين الفنانة هند صبري وزميلتها الفنانة مها نصار، والتي تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن نشوب مشادات حادة في كواليس تصوير مسلسل "مناعة"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.