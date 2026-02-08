إعلان

رمضان 2026.. جيهان خليل تشارك في بطولة مسلسل "بابا وماما جيران"

كتب : مصراوي

05:58 م 08/02/2026
    الفنانة جيهان خليل
    جيهان خليل
    مسلسل بابا وماما جيران
    جيهان خليل ومسلسل درش
    أحمد داود وجيهان خليل

كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة جيهان خليل في رمضان 2026 ببطولة مسلسل بابا وماما جيران أمام الفنان أحمد داود، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

المسلسل تأليف ولاء شريف، إخراج محمود كريم، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

كما يشهد الموسم الرمضاني مشاركة جيهان في بطولة مسلسل "درش" للنجم مصطفى شعبان، مع عدد كبير من الفنانين، بينهم: رياض الخولي، سلوى خطاب، نضال الشافعي، سهر الصايغ، غادة طلعت، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين. وتدور الأحداث في إطار من الدراما الشعبية الاجتماعية.

جيهان خليل شاركت خلال مشوارها الفني في عدد من الأعمال البارزة، بينها: رسالة الإمام، العائدون، طاقة نور.

جيهان خليل مسلسلات رمضان 2026 بابا وماما جيران

