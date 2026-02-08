رمضان 2026.. جيهان خليل تشارك في بطولة مسلسل "بابا وماما جيران"

كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة جيهان خليل في رمضان 2026 ببطولة مسلسل بابا وماما جيران أمام الفنان أحمد داود، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

المسلسل تأليف ولاء شريف، إخراج محمود كريم، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

كما يشهد الموسم الرمضاني مشاركة جيهان في بطولة مسلسل "درش" للنجم مصطفى شعبان، مع عدد كبير من الفنانين، بينهم: رياض الخولي، سلوى خطاب، نضال الشافعي، سهر الصايغ، غادة طلعت، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين. وتدور الأحداث في إطار من الدراما الشعبية الاجتماعية.

جيهان خليل شاركت خلال مشوارها الفني في عدد من الأعمال البارزة، بينها: رسالة الإمام، العائدون، طاقة نور.