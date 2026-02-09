هشام الحلبي: الردع المصري يجعل ثمن أي اعتداء باهظًا وغير محتمل

أكد اللواء طيار أركان حرب الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن تصريح نتنياهو الأخير عن تعاظم القوة العسكرية المصرية يعكس قلقًا إسرائيليًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أن الجيش المصري يمتلك قوات مسلحة محترفة تجمع بين التسليح المتطور والمقاتل المصري المدرب على أعلى مستوى.

وقال الحلبي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر": "المقاتل المصري هو العنصر الأعلى"، مؤكدًا أن التدريبات المشتركة مع أكثر من 44 دولة و8500 مقاتل في العام الماضي تُظهر مستوى احترافيًا عاليًا، وأن هذا المستوى لا يأتي إلا من تدريب داخلي مكثف ومستمر.

وأضاف أن إسرائيل دولة توسعية منذ الخمسينيات، موضحًا أن فكرها يتضمن محاولات مستمرة للتوسع على حساب الدول المجاورة، وأن الجيش المصري يُعد عقبة رئيسية أمام أي طموحات توسعية، خاصة في ظل اتفاقية السلام التي تجعل أي اعتداء مكلفًا جدًا، وأن الردع المصري يجعل الثمن باهظًا وغير محتمل.

وتابع أن القلق الإسرائيلي انعكاس طبيعي للتنامي الكبير في قدرات القوات المسلحة المصرية، لافتًا إلى أن نتنياهو يدرك تمامًا أن أي حسابات خاطئة قد تؤدي إلى خسائر كبيرة، وأن الرئيس السيسي يدير دورًا دبلوماسيًا عظيمًا في المنطقة، خاصة مع زيارة رئيس الصومال الأخيرة ولقائه بالرئيس السيسي.

وأشار الحلبي إلى أن هناك لا احتمالات للحرب مع إسرائيل ما لم يحدث اعتداء، مؤكدًا أن الجيش المصري لا يعتدي على أحد ولا يقبل الاعتداء عليه، وأن الردع الاستراتيجي والاحتراف العسكري يضمنان الأمن القومي المصري في ظل التوترات الإقليمية والجيوسياسية المعقدة.

وشدد مستشار الأكاديمية العسكرية على أن المواطن العادي يحتاج إلى توضيح واضح لما يحدث في المنطقة، مؤكدًا أن الجيش المصري يُعد ركيزة أساسية للأمن القومي، وأن التركيز على حدود مصر الملتهبة والموقع الاستراتيجي يتطلب متابعة دقيقة من الجميع لفهم التحديات والردع الذي يحمي الدولة والمنطقة بأكملها.