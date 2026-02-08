رمضان 2026.. الصور الأولى لـ بسمة داود في كواليس مسلسل "أب ولكن"

نشرت الفنانة بسمة داود عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى التي التقطتها في كواليس مسلسل أب ولكن، من إخراج ياسمين أحمد كامل وإنتاج شركة سينرجي، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

وتجسد بسمة داود خلال أحداث المسلسل شخصية نادية، الشقيقة الصغرى لشخصية هاجر أحمد، والتي تعمل طبيبة نساء.

مسلسل أب ولكن بطولة محمد فراج، هاجر أحمد، بسمة داود، وركين سعد. والعمل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ومن إنتاج شركة سينرجي.

بسمة شاركت مؤخرا في بطولة إحدى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، الذي يتكون من حلقات منفصلة متصلة، وتتكون كل قصة من ٥ حلقات، ويضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم.

بسمة أطلت على الجمهور من خلال حكاية Just You، بطولة تارا عماد، وفاء صادق، وعمرو جمال، تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وفي سياق آخر، يُعد فيلم إسعاف أول بطولة سينمائية لـ بسمة داود في المملكة العربية السعودية، وقدمت خلاله دور لينا، الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض، وتتشابك الأحداث بينها وبين كل من عمر (إبراهيم الحجاج) وخالد (محمد القحطاني)، المسعفَين العاملَين في العاصمة السعودية، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي.

كما شاركت بسمة داود في مسلسل تيتا زوزو، والذي ضم عددًا كبيرًا من النجوم، من أبرزهم: إسعاد يونس، محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، ندا موسى، حمزة العيلي، تأليف محمد عبدالعزيز، وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.