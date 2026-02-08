إعلان

رمضان 2026.. الصور الأولى لـ بسمة داود في كواليس مسلسل "أب ولكن"

كتب : منى الموجي

05:08 م 08/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الفنانة بسمة داود 1
  • عرض 9 صورة
    بسمة داود وحجاج عبدالعظيم
  • عرض 9 صورة
    بسمة داود في كواليس مسلسل أب ولكن
  • عرض 9 صورة
    بسمة داود وهاجر أحمد
  • عرض 9 صورة
    بسمة داود في كواليس أب ولكن
  • عرض 9 صورة
    بسمة داود وياسمين أحمد كامل
  • عرض 9 صورة
    من كواليس مسلسل أب ولكن
  • عرض 9 صورة
    مسلسل أب ولكن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الفنانة بسمة داود عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى التي التقطتها في كواليس مسلسل أب ولكن، من إخراج ياسمين أحمد كامل وإنتاج شركة سينرجي، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

وتجسد بسمة داود خلال أحداث المسلسل شخصية نادية، الشقيقة الصغرى لشخصية هاجر أحمد، والتي تعمل طبيبة نساء.

مسلسل أب ولكن بطولة محمد فراج، هاجر أحمد، بسمة داود، وركين سعد. والعمل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ومن إنتاج شركة سينرجي.

بسمة شاركت مؤخرا في بطولة إحدى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، الذي يتكون من حلقات منفصلة متصلة، وتتكون كل قصة من ٥ حلقات، ويضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم.

بسمة أطلت على الجمهور من خلال حكاية Just You، بطولة تارا عماد، وفاء صادق، وعمرو جمال، تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وفي سياق آخر، يُعد فيلم إسعاف أول بطولة سينمائية لـ بسمة داود في المملكة العربية السعودية، وقدمت خلاله دور لينا، الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض، وتتشابك الأحداث بينها وبين كل من عمر (إبراهيم الحجاج) وخالد (محمد القحطاني)، المسعفَين العاملَين في العاصمة السعودية، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي.

كما شاركت بسمة داود في مسلسل تيتا زوزو، والذي ضم عددًا كبيرًا من النجوم، من أبرزهم: إسعاد يونس، محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، ندا موسى، حمزة العيلي، تأليف محمد عبدالعزيز، وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

بسمة داود مسلسل أب ولكن مسلسلات رمضان 2026 دراما رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من بينهم لميس الحديدي.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وسط عدد من الأصدقاء (صور)
زووم

من بينهم لميس الحديدي.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وسط عدد من الأصدقاء (صور)
مدته 84 يوما.. التعليم توضح خريطة الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني
مصراوى TV

مدته 84 يوما.. التعليم توضح خريطة الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني
نانسي عجرم تنشر بيانا تحذيريا وتهدد بمقاضاة مروجي الشائعات
زووم

نانسي عجرم تنشر بيانا تحذيريا وتهدد بمقاضاة مروجي الشائعات
لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان
نصائح طبية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي.. محمد صلاح أساسيًا
رياضة عربية وعالمية

سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي.. محمد صلاح أساسيًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟