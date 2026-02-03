إعلان

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي لمسلسل "المداح : أسطورة النهاية" بطولة حمادة هلال

كتب : معتز عباس

07:52 م 03/02/2026 تعديل في 07:55 م

مسلسل المداح

كشفت قناة "إم بي سي مصر"، عن البرومو الدعائي الأول لمسلسل "المداح : أسطورة النهاية"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت "إم بي سي مصر" البرومو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "البرومو الدعائي الأول لمسلسل المداح أسطورة النهاية على شاشة MBC مصر في رمضان".

ظهر في مقدمة البرومو النجم حمادة هلال، والفنان فتحي عبدالوهاب، وحمزة العيلي،، وباقي أبطال العمل الدرامي المقرر عرضه في رمضان.

مسلسل "المداح 6 "بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، فتحي عبد الوهاب، دنيا عبد العزيز، جمال عبد الناصر، عفاف رشاد وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل "المداح رمضان 2026 أسطورة النهاية حمادة هلال

