رمضان 2026..ام بي سي مصر تروج لبرنامج "ألف ليلة مع فيفي عبده"

كتب : مصراوي

07:01 م 13/02/2026 تعديل في 07:33 م

فيفي عبده في رمضان 2026

كتب- مروان الطيب:

تواصل قناة "Mbc مصر" الكشف عن الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية ضمن خريطتها للعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

كشفت "Mbc مصر" عن برنامج جديد بعنوان "ألف ليلة مع فيفي عبده"، ونشرت ملصق دعائي للبرنامج عبر صفحتها على "انستجرام"، تصدرته الفنانة فيفي عبده وكتبت الصفحة: انتظروا ألف ليلة مع فيفي عبده في رمضان".

آخر مشاركات فيفي عبده الفنية

كانت آخر مشاركات الفنانة فيفي عبده في الدراما التلفزيونية بمسلسل "العتاولة 2" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

فيفي1

فيفي عبده ام بي سي مصر دراما رمضان برامج رمضان ألف ليلة مع فيفي عبده

