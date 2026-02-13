رمضان 2026..ام بي سي مصر تروج لبرنامج "ألف ليلة مع فيفي عبده"

كتب- مروان الطيب:

تواصل قناة "Mbc مصر" الكشف عن الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية ضمن خريطتها للعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

كشفت "Mbc مصر" عن برنامج جديد بعنوان "ألف ليلة مع فيفي عبده"، ونشرت ملصق دعائي للبرنامج عبر صفحتها على "انستجرام"، تصدرته الفنانة فيفي عبده وكتبت الصفحة: انتظروا ألف ليلة مع فيفي عبده في رمضان".

آخر مشاركات فيفي عبده الفنية

كانت آخر مشاركات الفنانة فيفي عبده في الدراما التلفزيونية بمسلسل "العتاولة 2" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

