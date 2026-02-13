إعلان

مبعوث إيغاد للسودان: لا يمكن البدء في العملية السياسية في ظل استمرار الحرب

كتب : مصراوي

08:36 م 13/02/2026

لورنس كورباندي

وكالات

أكد المبعوث الخاص للهيئة الحكومية للتنمية "الإيغاد" بالسودان، لورنس كورباندي، أنه لا يمكن البدء في العملية السياسية بالسودان في ظل الحرب المستمرة.

وأوضح مبعوث إيغاد الخاص إلى السودان، في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، أن الجهود تركز على تحقيق السلام وتحسين الوضع الإنساني وتقديم المساعدات.

وأعرب عن سعادته بعودة الخرطوم إلى الإيغاد، مشيراً إلى أن هذه العودة ستدعم بشكل كبير قضايا السلام.

وأوضح كورباندي، أن عودة السودان إلى المنظمة ستمكنه من استعادة شرعيته وسيحظى بالمساندة من الدول الأعضاء.

