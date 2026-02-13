القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحرك سرب مروحيات قتالية فوق الخليج

وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تحرك سرب المروحيات القتالية البحري 21 أقلع من على متن السفينة سانتا باربرا في الخليج.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة، إن مهام سرب المروحيات الذي أقلع فوق الخليج تشمل مكافحة الألغام وعمليات الإنقاذ.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أكمل مهمة نقل أكثر من 5700 مقاتل بالغ من تنظيم داعش من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى الحجز العراقي.

وأوضحت القيادة المركزية، أن مهمة نقل معتقلي داعش بدأت في 21 يناير الماضي واستمرت لمدة 23 يوماً

وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، بأداء فريق القوات المشتركة بأكمله الذي نفّذ هذه المهمة بالغة الصعوبة براً وجواً بتركيز عالٍ واحترافية وتعاون مثمر مع شركائنا الإقليميين، قائلا: "نُقدّر قيادة العراق وإدراكه لأهمية نقل المحتجزين لأمن المنطقة".