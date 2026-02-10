رمضان 2026.. العوضي وشعبان وكرارة يشعلون ماراثون مسلسلات الـ 30 حلقة

يدخل مجموعة من نجوم مسلسلات رمضان، سباق قوي وساخن، من خلال أعمال الـ 30 حلقة ذات الإنتاج الضخم، وفي مقدمتهم مصطفى شعبان، وعمرو سعد، وأمير كرارة.

وينشر "مصراوي" تفاصيل منافسة نجوم مسلسلات الـ 30 حلقة، وقنوات عرضها.

علي كلاي

يقدم النجم أحمد العوضي، عبر قنوات "ON"، و "ON دراما"، مسلسل "علي كلاي"، في محاولة تثبيت أقدامه كـ "بطل شعبي" أول.

ويشاركه البطولة محمود البزاوي، درة، يارا السكري، انتصار،

ضياء عبدالخالق، أحمد عبدالله محمود.

درش

يجسد مصطفى شعبان، شخصية أب مكافح، عامل في مجال العطارة ، و يتعرض لحادث يتسبب في فقدانه للذاكرة.

ويشارك في بطولة العمل، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، ناردين فرج، غادة طلعت، عايزة رياض، ومن تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن المقرر عرضه عبر قنوات، ON و ON دراما.

رأس الأفعى

يسلط المسلسل الذي يقوم ببطولته النجوم أمير كرارة، وشريف منير، الضوء على بطولات وتضحيات رجال الأجهزة الأمنية في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

ويشارك في البطولة، كارولين عزمي، وأحمد صيام، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، ويعرض عبر قنوات ON و ON دراما.

إفراج

يقوم بالبطولة النجم عمرو سعد، ويعرض عبر قناة MBC مصر، ومنصة "شاهد"، ويؤدي فيه شخصية "عباس الريس"، وهو أب قضى فترة عقوبة بالسجن، بعد اتهامه بقتل زوجته و أبنائه.

ويشارك في البطولة، تارا عماد، وحاتم صلاح، وعبد العزيز مخيون، وسما إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.