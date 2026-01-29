إعلان

حدث ليلًا| عقوبة تسهيل سرقة التيار الكهربى والأرصاد تُحذر من طقس الخميس

كتب : محمد أبو بكر

02:42 ص 29/01/2026

سرقة تيار كهربي-أرشيفية

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ننشر عقوبة تسهيل سرقة التيار الكهربى وفقا للقانون

تضمن مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء، فرض عقوبات جديدة على موظفي الدولة المتورطين في توصيل الكهرباء بشكل مخالف وسرقة الكهرباء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الحمل بـ2400 جنيه.. نقيب الفلاحين يطالب بوقف تصدير التبن

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، سبب ارتفاع أسعار التبن الذي يستخدم كوجبة غذاء أساسية للمواشي بمختلف أسواق محافظات الجمهورية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رئيس "الوطنية للإعلام": العالم يحتاج فلسفة جديدة تستجيب لتحديات العصر

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام"ماسبيرو"، إن العالم اليوم ليس في حاجة إلى غزالية جديدة أو رشدية جديدة، بل يحتاج إلى فلسفة جديدة تولد من روح العصر وتستجيب لتحدياته.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 29 يناير 2026 والأحوال الجوية المتوقعة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

محمد حسني رئيسًا لجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالجيزة

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتعيين محمد حسني، المشرف العام على تطوير ورفع كفاءة أعمال النظافة بالأنفاق ومدير مكتب المحافظ السابق، رئيسًا لجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة، في إطار دعم منظومة المتابعة الميدانية وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي بالأجهزة التابعة للمحافظة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

زاهي حواس يكشف لوفد أسترالي تفاصيل مقبرة ابن الملك 'أوسر كاف' بسقارة

وسط أجواء من الانبهار بعبق التاريخ المصري، استقبل عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وفداً أسترالياً رفيع المستوى ضم نخبة من المثقفين وأساتذة الجامعات والباحثين، في جولة ميدانية ومحاضرة أثرية بمنطقة آثار سقارة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رياح واضطراب حركة البحر.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

