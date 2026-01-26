إعلان

"شكله عامل عظمة وبثق في أعماله"..الجمهور يشيد بـ عمرو سعد في "إفراج"- صور

كتب : مصراوي

09:07 م 26/01/2026 تعديل في 09:17 م
  بوستر مسلسل افراج
  • عرض 9 صورة
    بوستر مسلسل افراج
  • عرض 9 صورة
    عمرو سعد افراج
  • عرض 9 صورة
    صور من مشاهد مسلسل افراج
  • عرض 9 صورة
    عمرو سعد في احد مشاهد مسلسل افراج (2)
  • عرض 9 صورة
    عمرو سعد في احد مشاهد مسلسل افراج (1)
  • عرض 9 صورة
    مسلسل افراج بطولة عمرو سعد
  • عرض 9 صورة
    عمرو سعد في احد مشاهد مسلسل افراج (3)
  • عرض 9 صورة
    عمرو سعد في مصر القديمة

كتب - معتز عباس:
شارك النجم عمرو سعد جمهوره بالبرومو الدعائي لمسلسله الجديد إفراج، المقرر عرضه في دراما رمضان 2026.
وبمجرد طرح الشركة المنتجة البرومو والصور الأولى من الشخصية التي يقدمها عمرو حشد إعجاب الجمهور الذي أعاد تداول البرومو وجاءت التعليقات:" عمرو سعد شكله عامل عظمة، المسلسل جامد، بصراحة بثق في أي مسلسل فيه عمرو سعد، الشخصية شكلها يخض، عمرو سعد نجم الدراما وبعشق أفلامه، رقم واحد يا سعد"، "إفراج نمبر وان"، "فنان يا سيد الناس"، "أحلى مسلسل وأحلى فنان"، "شكلنا هنشوف عظمة، شكله مسلسل جامد"."
ويقدم عمرو سعد "عباس الريس" وهي شخصية تمر بمواقف إنسانية صعبة، إذ يتورط في جريمة "قتل"، وأظهره البرومو وهو يمر بمشاعر مختلفة ومختلطة في لحظات معدودة مما يكشف براعته وتأثره وسط إشادة الجمهور.

ويفاجئ عمرو سعد الجمهور باعتراف في نهاية برومو المسلسل، يقول: "أنا عباس الريس.. أنا اللي قتلت مراتي وعيالي، ومش هيصعب عليا حد"، مما زاد من غموض المسلسل، وزيادة تشويق الجمهور لمعرفة طبيعة الشخصية وتطورات أحداث العمل الدرامي.

لاقى البرومو إشادات واسعة من رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تفاعلت مع البرومو بشكل كبير، خاصة وأن المسلسل أحداثه مستوحاة من قصة حقيقية.

تدور أحداث المسلسل حول رجل بسيط يدعى عباس الريس من الطبقة الشعبية يجد حياته مضطربة بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي جعلته يفقد ما يسعى إليه في الحياة.

يشارك في بطولة مسلسل إفراج" كل من تارا عماد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، وأحمد بكر ويعرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

عمرو سعد مسلسل إفراج مسلسلات رمضان

