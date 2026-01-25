إعلان

الأقرب لقلبي".. عصام عمر يروج للحلقتين السادسة والسابعة من "بطل العالم"

كتب : سهيلة أسامة

12:41 م 25/01/2026

عصام عمر وجيهان الشماشرجي

كتبت- سهيلة أسامة:

روج الفنان عصام عمر للحلقة السادسة من مسلسل "بطل العالم"، المعروض على منصة يانجو بلاي.
ونشر "عمر" صورتين من مشاهده عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "استنوا الحلقة السادسة من مسلسل بطل العالم، الحلقة السادسة والسابعة من أقرب الحلقات لقلبي، وإن شاء الله الحلقات الجاية تعجبكم وتبقى عند حسن ظنكم".

مسلسل "بطل العالم" مكوّن من 10 حلقات، ويشارك في بطولته عصام عمر، جيهان الشماشرجي، فتحي عبدالوهاب، أحمد عبدالحميد، محمد لطفي، آدم النحاس، ومنى هلا، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج طارق نصر.

ينتظر الفنان عصام عمر عرض مسلسله "عين سحرية" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026، بطولة كل من عمرو عبدالجليل، باسم سمرة، سماء إبراهيم، تأليف هشام هلال، إخراج سدير مسعود.

عصام عمر يروج للحلقتين السادسة والسابعة من

عصام عمر مسلسل بطل العالم منصة يانجو بلاي فيسبوك

