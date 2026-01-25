إعلان

بالصور| رمضان 2026.. أحمد داود يواصل تصوير "بابا وماما جيران"

كتب : منى الموجي

12:14 م 25/01/2026
  
  
    أحمد داود ومحمد محمود
  
    أحمد داود
  
    عايدة رياض وأحمد داود
  
    أحمد داود في مسلسل بابا وماما جيران
  
    من كواليس مسلسل بابا وماما جيران
  
    أحمد داود في مسلسل بابا وماما جيران 1
  
    كواليس مسلسل بابا وماما جيران

كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان أحمد داود، تصوير مشاهده في مسلسل "بابا وماما جيران" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

ويلعب داود في العمل شخصية هشام، وهو رب أسرة، ووالده الفنان محمد محمود، ووالدته الفنانة عايدة رياض.

مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، محمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

جدير بالذكر أن الموسم الجديد من برنامج الكونتينر لأحمد داود انطلق مؤخرًا، بعد النجاح الكبير الذي حققته مواسمه السابقة. ويقدم البرنامج في موسمه الجديد قصص نجاح ملهمة عن الصناعة المصرية في مختلف المجالات، من بينها مصانع السيارات والجلود والأجهزة الكهربائية والتمور وغيرها، إنتاج ميديا هَب.

يُعرض حاليًا على منصة شاهد فيلم الهوى سلطان، من بطولة منة شلبي، أحمد داود، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج سي سينما- أحمد فهمي.

وانتهى أحمد داود مؤخرًا من تصوير فيلمي الكراش وإذما، في انتظار طرحهما خلال عام 2026. فيلم الكراش بطولة أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

أما فيلم إذما، فهو من بطولة أحمد داود أمام سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، إلى جانب عدد من الفنانين، تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق في أول تجربة له خلف الكاميرا، ويستند إلى روايته الصادرة عام 2020، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لـ هاني أسامة.

أحمد داود مسلسل بابا وماما جيران رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 عايدة رياض

