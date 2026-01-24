رمضان 2026.. محمد إمام يطرح البرومو الرسمي لمسلسل "الكينج"

طرح النجم محمد إمام البرومو الرسمي لمسلسل الكينج عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشر إمام البرومو، وكتب تعليق: "كينج وصل اتعدوا للي جاي، استنوا مسلسل الكينج على القنوات الأعلى مشاهدة Mbc وشاهد أجمد منصة في الوطن العربي"، شهر رمضان إن شاء الله".

واتسم البرومو بعرض العديد من مشاهد الأكشن الخطيرة لـ محمد إمام ونجوم العمل الدرامي.

أبطال مسلسل "الكينج"

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

