إعلان

رمضان 2026.. محمد إمام يطرح البرومو الرسمي لمسلسل "الكينج"

كتب : معتز عباس

10:27 م 24/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد امام في برومو مسلسل الكينج (2)
  • عرض 5 صورة
    انفجار انبوبة في مسلسل الكينج
  • عرض 5 صورة
    محمد امام في برومو مسلسل الكينج (1)
  • عرض 5 صورة
    النجم محمد امام من مسلسل الكينج (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرح النجم محمد إمام البرومو الرسمي لمسلسل الكينج عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشر إمام البرومو، وكتب تعليق: "كينج وصل اتعدوا للي جاي، استنوا مسلسل الكينج على القنوات الأعلى مشاهدة Mbc وشاهد أجمد منصة في الوطن العربي"، شهر رمضان إن شاء الله".

واتسم البرومو بعرض العديد من مشاهد الأكشن الخطيرة لـ محمد إمام ونجوم العمل الدرامي.

أبطال مسلسل "الكينج"

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

اقرأ أيضا:

ريهام عبدالحكيم ونسمة محجوب وكارمن سليمان تشاركن باحتفالية عيد الشرطة

رمضان 2026.. "DMC" تعلن ضم "أولاد الراعي" لخريطتها البرامجية

محمد إمام مسلسل الكينج انستجرام محمد إمام مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من وزير الرياضة على الجدل المثار بشأن كلمته في معرض الكتاب
أخبار مصر

أول تعليق من وزير الرياضة على الجدل المثار بشأن كلمته في معرض الكتاب
الدفاع السورية تعلن تمديد وقف النار مع "قسد" لمدة 15 يوما
شئون عربية و دولية

الدفاع السورية تعلن تمديد وقف النار مع "قسد" لمدة 15 يوما
أين تذهب غدًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟
أخبار مصر

أين تذهب غدًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟
الدفاع السورية تعلن تمديد وقف النار مع "قسد" لمدة 15 يوما
شئون عربية و دولية

الدفاع السورية تعلن تمديد وقف النار مع "قسد" لمدة 15 يوما
هل أجبر أحمد أبو الغيط على اتخاذ قرارات صعبة كوزير للخارجية؟ رد حاسم
أخبار مصر

هل أجبر أحمد أبو الغيط على اتخاذ قرارات صعبة كوزير للخارجية؟ رد حاسم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام