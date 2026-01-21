إعلان

رمضان 2026.. كزبرة ينشر صورة من كواليس "بيبو" تجمعه بـ محمد السعدي وتامر محسن

منى الموجي

06:28 م 21/01/2026

الفنان أحمد بحر الشهير بـ كزبرة

كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان أحمد بحر (كزبرة)، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة جديدة من كواليس مسلسله "بيبو" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2026.

الصورة نشرها كزبرة عبر خاصية القصص القصيرة، وظهر فيها يتوسط المنتج محمد السعدي والكاتب تامر محسن.

مسلسل "بيبو" هو أولى البطولات المطلقة لـ كزبرة في الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، ويتناول رحلة شاب يجد نفسه في مواجهة واقع قاس والكثير من التحديات والصعوبات لتحقيق حلمه.

"بيبو" بطولة أحمد بحر (كزبرة)، سيد رجب، هالة صدقي، إسلام إبراهيم، إخراج أحمد شفيق، تأليف ورشة تامر محسن وإنتاج شركة ميديا هب.

كزبرة

كزبرة الفنان أحمد بحر كزبرة مسلسل بيبو أحمد بحر كزبرة على إنستجرام تامر محسن كزبرة بمسلسل بيبو

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام