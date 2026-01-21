كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان أحمد بحر (كزبرة)، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة جديدة من كواليس مسلسله "بيبو" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2026.

الصورة نشرها كزبرة عبر خاصية القصص القصيرة، وظهر فيها يتوسط المنتج محمد السعدي والكاتب تامر محسن.

مسلسل "بيبو" هو أولى البطولات المطلقة لـ كزبرة في الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، ويتناول رحلة شاب يجد نفسه في مواجهة واقع قاس والكثير من التحديات والصعوبات لتحقيق حلمه.

"بيبو" بطولة أحمد بحر (كزبرة)، سيد رجب، هالة صدقي، إسلام إبراهيم، إخراج أحمد شفيق، تأليف ورشة تامر محسن وإنتاج شركة ميديا هب.