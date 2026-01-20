منصة watch it تعلن تفاصيل عمل درامي عالمي تستعد لتقديمه

كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة WATCH IT عن استعدادها لخوض تجربة إنتاجية جديدة لأول مرة في تاريخها، تدخل بها مجال الإنتاج المشترك، عبر مشروع درامي ضخم يُنفذ بمعايير إنتاج هوليوودية متكاملة، ويُصوَّر بالكامل على أرض مصر.

وجاء في بيان صادر عن المنصة "يأتي هذا المشروع ضمن تعاون واسع يجمع منصة WATCH IT مع كبرى شركات الإنتاج العالمية، وهي AR Content، وBig Dreams Entertainment، وأروما ستوديوز – تامر مرتضى. ويضم العمل نخبة من نجوم السينما والتلفزيون العالميين".

ومن بين النجوم المقرر مشاركتهم في العمل "جويل كينامان، الحائز على جائزة Guldbagge، ومن أبرز أعماله Suicide Squad وThe Killing، ووليد زعيتر، أحد نجوم مسلسل Gangs of London، ودار سليم، من أبرز أعماله The Covenant وThe Gentlemen، وتاليا بالسام، الحائزة على إشادة نقدية واسعة عن دورها في Mad Men، ومات بار، بطل مسلسل Walker، وكريستوفر ماكدونالد، من أشهر أعماله Happy Gilmore وBeverly Hills Cop، إلى جانب توم بيرنجر، الحائز على جائزة Emmy Award. كما يشارك في المشروع فريق عالمي حائز على كبرى الجوائز".

وأكدت المنصة أن هذا التعاون يعد محطة مفصلية في مسيرتها، تؤكد من خلاله قدرتها على تقديم أعمال عالمية تُصنع في مصر بمعايير إنتاج دولية، وجودة سينمائية متطورة، وتضعها في موقع متقدم داخل صناعة المحتوى العالمي. ومن المقرر أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.