رمضان 2026.. مروة الأزلي تنضم لأبطال مسلسل "علي كلاي"

كتب- مروان الطيب:

09:00 ص 20/01/2026

مروة الأزلي

كشفت الفنانة مروة الأزلي عن انضمامها لفريق عمل مسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمد العوضي المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت مروة الأزلي صورة من كواليس التصوير عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "شخصية عيون من مسلسل علي كلاي للنجم الكبير أحمد العوضيوكوكبة كبيرة من ألمع النجوم".

مسلسل "علي كلاي"

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

علي كلاي مسلسلات رمضان مروة الأزلي

