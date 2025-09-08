كتبت- منى الموجي:

بدأ الفنان يوسف عمر والفنانة نور إيهاب تصوير حكاية جديدة من بطولتهما في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.

المسلسل تُعرض حكاياته حالياً على قنوات دي إم سي بالتوازي مع منصة Watch It محققاً أعلى نسبة مشاهدة. وهو من إنتاج K- Media وإخراج محمود زهران.

يُذكر أن نور إيهاب شاركت في بطولة مسلسل 6 شهور مع الفنان نور النبوي، وحقق نسبة مشاهدة عالية على منصة Watch It وقت عرضه في نوفمبر 2024، وقد سبقه دورها في مسلسل الحشاشين الذي نافس بقوة في موسم رمضان 2024.

أما يوسف عمر فقد حقق نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني 2024 ببطولة مسلسل شباب امرأة أمام غادة عبدالرازق، ومسلسل كامل العدد الجزء الثالث أمام دينا الشربيني وشريف سلامة، وشارع الأعشى أمام مجموعة من نجوم الوطن العربي، وسينمائياً بطولة فيلم مين يصدق للمخرجة زينة عبدالباقي.

ومن الأعمال المنتظر عرضها لـ نور إيهاب، مسلسل للعدالة وجه آخر الذي تشارك في بطولته أمام النجم ياسر جلال، والمسلسل مكون من 15 حلقة ويدور في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية مذيع تليفزيوني يفتح ملفًا شائكًا يخص تجارة وبيع الأعضاء البشرية، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ويشارك في بطولته أيضاً أروى جودة ومحمد علاء جامايكا. وفي السينما تنتظر نور فيلم الساعة 7 الذي تجسد دور البطولة فيه مع محمد الشرنوبي.