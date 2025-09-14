كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي يُقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، عن اختيار المخرج التركي الكبير نوري بيلجي جيلان رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية في دورته السادسة والأربعين، المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025 في القاهرة.

وأكد المهرجان في بيان صحفي أن جيلان يعد واحدًا من أبرز المخرجين المعاصرين في السينما العالمية، تميزت أعماله بعمقها الإنساني والفلسفي ولغتها البصرية البديعة. وحصل فيلمه "بيات شتوي" على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، بينما فازت أفلامه "بعيد" و"حدث ذات مرة في الأناضول" بالجائزة الكبرى في دورات أخرى لنفس المهرجان، كما حصل على جائزة أفضل مخرج عن فيلمه "ثلاثة قرود". وتُعتبر أفلامه علامات فارقة في السينما العالمية لما تحمله من أسئلة وجودية ورؤى جمالية متفردة، حسب البيان.

وقال الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "سينما نوري بيلجي جيلان تمثل معيارًا للفن السينمائي الرفيع. واختياره رئيسًا للجنة التحكيم يعكس التزام المهرجان بتكريم الأصوات السينمائية الجريئة والرؤى الإبداعية، وتعزيز مكانة القاهرة كجسر عالمي يجمع أهم المبدعين".

وأضاف محمد طارق، المدير الفني للمهرجان:

"أفلام جيلان تنغمس بعمق في أسئلة المكان والزمان والشخصية، وهي القيم التي يقوم عليها البرنامج الفني لهذه الدورة. لقد انتظره محبي السينما طويلًا في القاهرة، ويُسعدنا أن نرحب به أخيرًا ليرأس لجنة التحكيم الدولية. حضوره سيمثل مصدر إلهام كبير لصانعي الأفلام والجمهور المصري المحب للسينما".

يُعتبر نوري بيلجي جيلان واحدًا من أهم المخرجين المعاصرين الذين تركوا بصمة بارزة على خريطة السينما المستقلة والعالمية. على مدار ثلاثة عقود، قدّم أعمالًا عميقة تعكس القلق الإنساني وتوظّف الصورة السينمائية ببراعة شاعرية.

توج نوري جيلان عدة مرات في مهرجان كان السينمائي، وفاز فيلمه "بعيد" عام 2003 بالجائزة الكبرى وجائزة أفضل ممثل، كما حصل على جائزة أفضل مخرج عن فيلم "ثلاثة قرود" عام 2008. في عام 2011، حصد فيلمه "حدث ذات مرة في الأناضول" الجائزة الكبرى مجددًا، بينما تُوجت مسيرته عام 2014 بفوزه بأرفع الجوائز، السعفة الذهبية، عن فيلمه الملحمي "بيات شتوي". أما فيلمه الأخير "حول الأعشاب الجافة" (2023) فقد نال جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، وهو أقدم مهرجان سينمائي دولي في العالم العربي وأفريقيا، يقدم المهرجان برنامجًا متنوعًا من العروض العالمية والإقليمية الأولى، والبرامج الصناعية، والفعاليات العامة التي تحتفي بالإبداع السينمائي وتعزز التبادل الثقافي. وتقام الدورة السادسة والأربعون، تحت رعاية وزارة الثقافة، في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.