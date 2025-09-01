لجنة مهرجان المهن التمثيلية المسرحي تختار عروض الدورة الثامنة

كتبت- منى الموجي:

أعلن المخرج سامح بسيوني نائب رئيس مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، الذي يرأسه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن بدء مرحلة تقديم العروض أمام لجنة المشاهدة ولجنة اختيار العروض المشاركة بالدورة الثامنة.

وأوضح بسيوني في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمهرجان، أن الدورة الحالية شهدت إقبالًا كبيرًا، إذ تقدم ما يقرب من 78 عرضًا مسرحيًا، سيتم اختيار الأفضل منها للمشاركة في فعاليات المهرجان، مؤكدًا أن الهدف هو دعم الطاقات المسرحية المبدعة وإبراز أفضل التجارب الفنية أمام الجمهور.