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بالصور.. منذر رياحنة يعود إلى الدراما الخليجية في "أعوام الظلام"

02:00 ص الإثنين 21 يوليه 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    منذر رياحنة
  • عرض 3 صورة
    منذر رياحنة
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كتبت- منال الجيوشي

بدأ الفنان الأردني منذر رياحنة تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد أعوام الظلام، والذي يستند إلى قصة حقيقية مؤثرة، تجمع بين الواقع والدراما الإنسانية، بإنتاج ضخم يضم نخبة من نجوم الخليج والعالم العربي

المسلسل من إخراج محمد سلامة وتأليف ورشة سرد بإشراف الكاتبة مريم نعوم، وسيتم تصويره بين مصر والكويت، حيث تم بناء ديكور ضخم يجسد السجن المركزي الكويتي بالكامل داخل مصر لتصوير مشاهد الجزء الأول من العمل، على أن يُستكمل الجزء الثاني في دولة الكويت.

مسلسل "أعوام الظلام" يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن في الخليج والعالم العربي، من أبرزهم: انتصار، حمد العماني، خالد البريكي، فيصل العميري، إيمان الحسيني، شوق الهادي، روان العلي، محمد الحداد، عبدالله زيادة، مشاري المجبل، أحمد سعيد من البحرين.

منذر رياحنة أعوام الظلام
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