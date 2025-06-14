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عرض "طعم الخوف" على مسرح بني مزار الأحد

10:00 ص السبت 14 يونيو 2025

الهيئة العامة لقصور الثقافة

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يشهد مسرح مجلس مدينة بني مزار، في الثامنة مساء الأحد، العرض المسرحي "طعم الخوف"، ضمن عروض الموسم الحالي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمحافظة المنيا، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

العرض تجربة نوعية لفرقة بني مزار المسرحية، وتدور أحداثه في إطار فانتازي مستوحى من حكايات التراث الشعبي، حول خلاف ينشب بين فلاح وزوجته التي تلجأ إلى الحاكم ليحكم بينهما، إلا أنه يُبدي إعجابه بها، فتتصاعد الأحداث وتصبح القضية أكثر تشابكا.

"طعم الخوف" تأليف إبراهيم الحسيني، أشعار محمد سيد عمار، استعراضات صابر سيد صابر، موسيقى وألحان مدحت نظير، ديكور وملابس وسينوغرافيا محمد شعبان، وإخراج غريب مصطفى.

يقدم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، ويستمر عرضه حتى السبت 21 يونيو، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة المنيا.

الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي طعم الخوف طعم الخوف على مسرح بني مزار فرقة بني مزار المسرحية
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