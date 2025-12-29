تشارك الفنانة الشابة دنيا جمعة بمسلسل "وننسى اللي كان" بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026 وسط كوكبة من نجوم الدراما التليفزيونية.

تحدثت دنيا في تصريح خاص لـ"مصراوي" عن دورها ضمن أحداث المسلسل وكواليس تعاونها مع عدد كبير من النجوم على رأسهم ياسمين عبدالعزيز.

وعن كواليس مشاركتها في مسلسل "وننسى اللي كان" قالت: "إحنا لسة بنصور ودوري مع أستاذة ياسمين، وأنا أول مرة أشتغل معاها وهي من أكبر النجمات في الوطن العربي، وبالنسبة لي من أكبر النجمات في مصر إن مكانتش هي النجمة الأولى في مصر، وشرف عظيم لي وفرصة بدري أوي على سني كمان إني أقف قدامها".

وأضافت: "وهي كنجمة تستاهل ده، طبيعية وجميلة جدا، ومبسوطة معاها أوي، والدور بتاعي مختلف ومعملتش زيه قبل كده ولا بالطريقة اللي بشتغل بيها وإن شاء الله يعجب الناس، وهي مهتمة جدا بالنجوم الشباب وأستاذ عمرو محمود ياسين كمان والحقيقة هو متعاون جدا كمؤلف معانا كشباب وهي كمان كنجمة بتساعدنا وبتساعد كل الناس حواليها".

ويشارك ببطولة المسلسل كل من كريم فهمي، خالد سرحان، محمد لطفي، منة فضالي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري.

آخر مشاركات دنيا جمعة

كانت آخر مشاركات دنيا جمعة في الدراما التليفزيونية بمسلسل "فات الميعاد" وسط نخبة من نجوم الفن: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمد أبو داود، إخراج سعد هنداوي.

