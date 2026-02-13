إعلان

قبل عرضه في رمضان 2026.. إسرائيل تنتقد مسلسل "صحاب الأرض"

كتب : مروان الطيب

12:05 ص 13/02/2026 تعديل في 12:16 ص
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ترقب إسرائيل لحلقات مسلسل "صحاب الأرض" الذي تدور أحداثه حول القضية الفلسطينية والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة DMC على موقع فيسبوك، منشورا كشفت خلاله أن مسلسل صحاب الأرض أشعل جدلًا واسعًا في الإعلام العبري، وأن موقع Ynet التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت نشر تقريرًا ينتقد العمل المنتظر في سباق دراما رمضان 2026 ويعد أحد إنتاجات الشركة المتحدة، إذ اعتبره من أبرز المسلسلات المرتقبة هذا الموسم، متوقعًا أن يحظى بمشاهدة واسعة في العالم العربي.

وجاء في منشور DMC: عندما تصبح الدراما المصرية محور اهتمام الصحافة الإسرائيلية، فهذا يؤكد اتساع تأثير قوة مصر الناعمة وحضورها الإقليمي.. ويعكس قوة الفن حين يحمل رسالته بوضوح.

يشارك ببطولة "صحاب الأرض": منة شلبي، إياد نصار، كامل الباشا، تارا عبود، آدم بكري، تأليف عمار صبري، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج بيتر ميمي.

الصفحة الرسمية لقناة DMC

