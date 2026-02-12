رمضان 2026.. حنان مطاوع: مسلسل "الكينج" يحتوي على مشاهد ثقيلة نفسيا

وصفت الفنانة حنان مطاوع تعاونها مع الفنان محمد إمام في مسلسل "الكينج" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026، على مجموعة قنوات MBC مصر، بأنه من أكثر التجارب ثراءً على المستوى التمثيلي، موضحة أن المشاهد التي جمعتهما اتسمت بدرجة عالية من الحساسية والتعقيد لكون العلاقة بين الشخصيتين تقوم على مزيج متناقض من الحب والندية والصراع، وهو ما جعل الأداء مشحوناً ومجهداً نفسياً، لكنه في الوقت نفسه ممتع ومثير كممثلة تبحث عن المساحات الصعبة.

وأضافت حنان في بيان صحفي صادر عن مجموعة إم بي سي مصر، أن العمل داخل فريق كبير يضم عدداً من النجوم منح المسلسل ثِقلاً خاصاً، مؤكدة أن تفاعل الشخصيات وتداخل خطوطها الدرامية خلق حالة جماعية قوية انعكست على الأداء العام، مضيفة "هذا النوع من الأعمال الجماعية يفرض على الممثل تركيزاً مضاعفاً، لكنه في المقابل يمنح العمل كثافة وثراء ينعكس في النهاية لصالح المشاهد".

وعن الصعوبات، كشفت أن المسلسل احتوى على عدد كبير من المشاهد الثقيلة نفسياً، خاصة تلك التي اعتمدت على الأداء الداخلي والمشاعر المركبة، مشيرة إلى أن بعض المشاهد كانت أقرب إلى المونودراما، وتطلبت استنزافاً نفسياً كبيراً.

وأشادت حنان مطاوع بالتعاون مع المخرجة شيرين عادل ووصفته بأنه "قائم على الثقة ومنح المساحة"، إذ أتاحت لها الدخول بعمق في تفاصيل الشخصية دون افتعال أو استعجال، بينما جاء العمل مع مصممة الأزياء إيناس عبدالله مكملًا للبناء النفسي، من خلال اختيارات شكلية بسيطة لكنها معبّرة، ساعدت على ترسيخ ملامح الشخصية وجعلها أكثر صدقاً، حسب تعبيرها.

يُعرض المسلسل على شبكة قنوات "MBC مصر"، وتنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع بين الأخوة الثلاثة حمزة، وزمزم، وياقوت، أبناء المعلم سعد الدباح أحد تجار السلاح، والذي يرحل تاركاً لهم ميراثاً مُعقداً، ويبدأ الصراع بينهم في أجواء خارج إطار القانون مما يورطهم في الكثير من المشاكل والأزمات المُعقدة.

"الكينج" دراما اجتماعية مليئة بأجواء الأكشن والإثارة على مدار 30 حلقة، من خلال نافذة على عالم شعبي شديد التعقيد، تحكمه القوة وتديره المصالح، فلا تُحسم الصراعات بالكلمات وحدها، بل بالمواقف والقرارات المصيرية، داخل هذا الإطار، يرسم المسلسل صورة لواقع تتداخل فيه العلاقات العائلية مع حسابات النفوذ، وتتحول الحياة اليومية إلى معركة مستمرة من أجل البقاء.

تتبع الحلقات رحلة "حمزة الدباح" الشهير بـ"الكينج" الذي يقوم ببطولته النجم محمد إمام وعلاقته بعائلته وأخته "زمزم الدباح" التي تقوم بدورها حنان مطاوع وشقيقه "ياقوت الدباح" الذي يقوم بدوره مصطفى خاطر، نتابع رؤيته الخاصة للحياة وطريقه المختلف في التعامل مع قسوتها، ورغم رابطة الدم التي تجمعهم، فإن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية تدفعهم تدريجياً إلى مواقف متباينة، لتصبح الأخوة نفسها ساحة صراع غير معلن، تتداخل فيها مشاعر الحب بالخوف، والدعم بالشك.

يشارك في بطولة مسلسل "الكينج" محمد إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، سامي مغاوري، كمال أبو رية، حجاج عبدالعظيم، انتصار، عماد رشاد، بسنت شوقي، لبنى ونس، أحمد فهيم، أحمد كشك، ياسر الزنكلوني، محمد خميس، مصطفى البنا، ياسر عزت، حمزة ياسر، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.