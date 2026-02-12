رمضان 2026.. مصطفى خاطر: "الكينج" مسلسل دسم والعمل مع محمد إمام ممتع

قال الفنان مصطفى خاطر إن حماسه لمسلسل "الكينج" جاء من اللحظة الأولى التي قرأ فيها السيناريو، موضحاً أنه عندما قرأ الجزء الأول فقط شعر بأن الشخصية المعروضة عليه مختلفة تماماً عما قدمه من قبل، وهو ما استفزه فنياً ودفعه للموافقة فوراً.

وأوضح خاطر في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC مصر، أنه يجسد شخصية "ياقوت الدباح"، الأخ غير الشقيق لـ"الكينج" من الأب والعلاقة بين الشخصيتين قائمة على الصراع والتناقض، إذ يسعى "ياقوت" دائماً إلى جرّ أخيه إلى طريق الشر والأعمال المنحرفة، ورغبته المستمرة في أن يصبح مثله، معتبراً أن هذه التركيبة النفسية المعقدة كانت من أكثر العناصر التي جذبته للدور، خاصة مع كتابة محكمة جعلته يشعر برغبة أكبر في استكشاف الشخصية.

وأشار إلى أن العمل، رغم ابتعاده عن الكوميديا، يحتوي على لحظات خفيفة تظهر أحياناً بشكل تلقائي أثناء التصوير أو من خلال مواقف مكتوبة داخل السياق الدرامي، مؤكداً أن هذه المساحات لا تُفرض، بل تأتي طبيعياً من تفاعل الشخصيات، وتحدث خاطر عن تعاونه مع محمد إمام، مؤكداً أن العمل معه ممتع على المستويين الإنساني والمهني، مشيراً إلى أن المسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وهو ما يمنح العمل ثِقلاً وثراءً درامياً يشبه الأعمال الجماعية الكبيرة في الماضي.

واختتم مصطفى خاطر حديثه بالتأكيد على أنه لا يشغل نفسه بمسألة المنافسة أو سباق رمضان، موضحًا أنه يركز فقط على تقديم أفضل ما لديه، معتبرًا أن التوفيق في النهاية بيد الله. ووعد الجمهور بمسلسل "دسم" مليء بالأحداث والتمثيل القوي والحوار الجيد، معربًا عن أمله في أن ينال العمل إعجاب المشاهدين ويترك لديهم أثرًا واضحًا.

يُعرض المسلسل على شبكة قنوات "MBC مصر"، وتنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع بين الأخوة الثلاثة حمزة، وزمزم، وياقوت، أبناء المعلم سعد الدباح أحد تجار السلاح، والذي يرحل تاركاً لهم ميراثاً مُعقداً، ويبدأ الصراع بينهم في أجواء خارج إطار القانون مما يورطهم في الكثير من المشاكل والأزمات المُعقدة.

"الكينج" دراما اجتماعية مليئة بأجواء الأكشن والإثارة على مدار 30 حلقة، من خلال نافذة على عالم شعبي شديد التعقيد، تحكمه القوة وتديره المصالح، فلا تُحسم الصراعات بالكلمات وحدها، بل بالمواقف والقرارات المصيرية، داخل هذا الإطار، يرسم المسلسل صورة لواقع تتداخل فيه العلاقات العائلية مع حسابات النفوذ، وتتحول الحياة اليومية إلى معركة مستمرة من أجل البقاء.

تتبع الحلقات رحلة "حمزة الدباح" الشهير بـ"الكينج" الذي يقوم ببطولته النجم محمد إمام وعلاقته بعائلته وأخته "زمزم الدباح" التي تقوم بدورها حنان مطاوع وشقيقه "ياقوت الدباح" الذي يقوم بدوره مصطفى خاطر، نتابع رؤيته الخاصة للحياة وطريقه المختلف في التعامل مع قسوتها، ورغم رابطة الدم التي تجمعهم، فإن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية تدفعهم تدريجياً إلى مواقف متباينة، لتصبح الأخوة نفسها ساحة صراع غير معلن، تتداخل فيها مشاعر الحب بالخوف، والدعم بالشك.

مُسلسل "الكينج" من بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، سامي مغاوري، كمال أبو رية، حجاج عبدالعظيم، انتصار، عماد رشاد، بسنت شوقي، لبنى ونس، أحمد فهيم، أحمد كشك، ياسر الزنكلوني، محمد خميس، مصطفى البنا، ياسر عزت، حمزة ياسر، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.