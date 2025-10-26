إعلان

طرح البرومو الرسمي لمسلسل كارثة طبيعية وموعد عرضه على منصة "WATCH IT"

كتب : معتز عباس

10:21 م 26/10/2025
    لقطات من البرومو الرسمي لمسلسل كارثة طبيعية (1)
    لقطات من البرومو الرسمي لمسلسل كارثة طبيعية (5)
    لقطات من البرومو الرسمي لمسلسل كارثة طبيعية (3)
    لقطات من البرومو الرسمي لمسلسل كارثة طبيعية (2)
    لقطات من البرومو الرسمي لمسلسل كارثة طبيعية (8)
    لقطات من البرومو الرسمي لمسلسل كارثة طبيعية (6)
    لقطات من البرومو الرسمي لمسلسل كارثة طبيعية (10)
    لقطات من البرومو الرسمي لمسلسل كارثة طبيعية (9)
    لقطات من البرومو الرسمي لمسلسل كارثة طبيعية (7)

أعلنت منصة "WATCHIT"، عن البرومو الرسمي لمسلسل كارثة طبيعية بطولة الفنان محمد سلامة.

ونشرت WATCHIT، البرومو عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "البرومو الرسمي لمسلسل كارثة طبيعية من إنتاجات WATCHIT الأصلية، يُعرض ابتداءً من الأربعاء ٢٩ أكتوبر، أول حلقتين ١٠ صباحًا".

مسلسل كارثة طبيعية بطولة محمد سلام، حمزة العيلي، كمال أبو رية، ساندي مراد، جهاد حسام الدين، أحمد يونس، تأليف أحمد عاطف فياض، اخراج حسام حامد.

مسلسل كارثة طبيعية محمد سلام WATCHIT فيسبوك محمد سلام

