فيديو| طرح أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب بالتعاون مع عزيز الشافعي وتوما

كتب : مروان الطيب

12:15 ص 25/04/2026

أغنية الحضن شوك لشيرين عبد الوهاب

كشفت شركة سوني الموسيقية فرع الشرق الأوسط عن أحدث أغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب بعنوان "الحضن شوك"، وذلك عبر قناة الشركة على "يوتيوب".
وتتعاون الفنانة شيرين عبد الوهاب في أغنية "الحضن شوك" مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما.

عزيز الشافعي يشوق جمهور شيرين عبد الوهاب بأغنية جديدة

شوق الشاعر والملحن عزيز الشافعي جمهور ومحبي الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ أيام، وكشف عن تحضيره لأغنية جديدة.
نشر عزيز الشافعي مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام، ظهر خلالها مع الموزع توما داخل الاستوديو أثناء تسجيل أغنية جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب وعلق توما: "انا عارف انها واحشاكم جدا"، ليعلق بعدها عزيز الشافعي: "وانتوا كمان واحشنها جدا جدا".

عزيز الشافعي يحتفل بنجاح أغنية "مش حبيبي بس" لأنغام و"بتمنى أنساك" لشيرين
احتفل الملحن عزيز الشافعي مؤخرا بنجاح أغنية "مش حبيبي بس" للنجمة أنغام، وتصدرها قائمة الأكثر استماعا على تطبيق "أنغامي".
كما احتفل بتصدر أغنية "بتمنى أنساك" للفنانة شيرين عبد الوهاب قائمة بيلبورد لأعلى 50 مصري.

شيرين عبدالوهاب الحضن شوك عزيز الشافعي

