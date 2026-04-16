طرح المطرب فارس، أغنيته الجديدة "جمال يا ساتر" عبر قناته على "يوتيوب"، وكافة المنصات الرقمية الموسيقية، ليعود بها بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج.

أغنية "جمال يا ساتر" من كلمات الشاعر عادل سلامة، ألحان أحمد محيى، مكس وماستر سادو.

فارس: "جمال يا ساتر واحدة من 5 أغاني جديدة"

من جانبه، قال فارس في تصريحات صحفية: "أغنية جمال يا ساتر واحدة من 5 أغاني جديدة استعد لطرحها خلال الفترة المقبلة، أغنية بتفكرنى بنفسى زمان، تشبه اللون الغنائي لـ بنت بلادى وحلوة ومغرورة، ملكة سبأ، ولكن بشكل جديد".

وعن سر غيابه لسنوات، أوضح: "كان واحشني الغناء، ولقاء جمهوري، وأن أعود لمكانتي، وبإذن الله تكون العودة قوية بفضل الله ودعم جمهوري".

وكشف عن اللون الغنائي القريب لقلبه، مؤكدا: "المطرب يغني أي لون ولغة، بشرط أن الناس تصدقه، وتتعلق به، والناس احبتني في بنت بلادي وسحر عينيك وبحبك وبموت فيك، وهدفي هو تجديد هذا اللون وتقديمه بشكل مختلف ومميز للجمهور".

وأوضح: "حلمي هو تقديم أغاني صغيرة تحمل رسائل ولها هدف اجتماعي أو أخلاقي، غير الرباعيات، نصائح في شكل أغنية لها لحن وتوزيع، وأسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة".

كلمات أغنية جمال يا ساتر للمطرب فارس

وتقول كلمات أغنية "جمال ياساتر": "أيوة أيوة أيوة أيوة، يا أم العيون كُحلة، منين ما تمشى بروح، ده إنتى ولا أحلى منك، إنتى يا روح الروح، تعالى أقولك، لا نسيت، عايز أقولك إيه، بلاش أقولك، ما إنتى عارفة عملتى إيه، جمال يا ساتر، من غير فلاتر، على الطبيعة أحلى من التصاوير، المشية ملوكى، واللى شافوكى بيعشقوكى، وأعمل إيه أنا بغير".

