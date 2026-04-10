تحدث الفنان الكبير محمد الحلو عن السر وراء ابتعاده عن الساحة الفنية، وعما إذا كان يفكر في اعتزال الغناء، وذلك خلال وجوده ضيفا على برنامج "كلام الناس" تقديم المذيعة ياسمين عز والمعروض على قناة "mbc مصر".

وشهد الحوار حديث محمد الحلو عن حقيقة خلافه مع الفنان علي الحجار بسبب تتر مسلسل ليالي الحلمية، إلى جانب علاقته بنجوم الوسط الغنائي، وتفاصيل تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

هل يفكر محمد الحلو في الاعتزال؟

وسألت ياسمين عز، المطرب محمد الحلو عن سر غيابه عن جمهوره الفترة الماضية: "ليه غايب عننا؟"، ورد: "الوضع مش حلو دلوقتي وبقول كفاية علينا كدة، إلا لو جت حاجة حلوة ممكن نقولها؟".

وردًا على سؤال "هل ده اعتزال ولا مجرد ابتعاد؟"، قال: "مش عارف بس جايز يوم أغير رأيي".

آخر مشاركات محمد الحلو الفنية

كانت آخر مشاركات محمد الحلو الفنية بغناء تتر مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

تدور أحداث المسلسل حول جابر الذي يسافر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

اقرأ أيضا:



ياسمين عبدالعزيز ترد على تصريحات طارق الشناوي الأخيرة عنها

عمرو سعد يكشف عن نصيحة الزعيم عادل إمام له.. ماذا قال؟



