شيرين عبد الوهاب تنفي إحياء حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب ما يتم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية عن إحيائها حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية نهاية الشهر الجاري.

وأصدرت شيرين بيانا صحفيا نشرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل توضيح حقيقة الأمر لجمهورها ومتابعيها.

وجاء البيان كالتالي: "إلى جمهور الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، نود أن نوضح لكم أن ما يتم تداوله عن أنباء حفل تم الإعلان عنه في بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية تحديدا في مدينة جدة ويضم الحفل الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب والفنان الكبير فضل شاكر بتاريخ 19 سبتمبر 2025 خبر غير صحيح، ونتمنى في القريب العاجل أن يجمع النجمان الكبيران كثر من حفل في بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية، ولذا نتمنى من الجمهور العزيز أن لا يثق في أي أخبار تخص الفنانة شيرين عبد الوهاب إلا من خلال الصفحات الرسمية الخاصة بها".

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرا عن تفاصيل أغنية جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة المقبل.

ونشرت شيرين صورة لها بواسطة الذكاء الاصطناعي ظهرت خلالها وهو ترتدي العلم المصري، وذلك عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وكتبت شيرين: "جمهوري الغالي الف شكر لدعواتكم اللي بتوصلني في كل مكان انتظروا احلي مفاجأة من احلي شيرين واحلى عمرو مصطفى وتامر حسين وتوما لأحلى بلد في الدنيا".

يذكر أن، الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت توقف تعاونها مؤخرا عن محاميها ومستشارها القانوني ياسر قنطوش، وبعد أيام قليلة، عادت وأعلنت عن تصالحها معه وعودته لعمله معها مرة أخرى، وهو ما أثار حالة من القلق لدى الجمهور حول حالتها الصحية.

