مهرجان ساوندستورم يعلن عن نجوم نسخته السادسة في "الرياض"

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان ساوندستورم الذي تنظمه منصة مدل بيست، عن إقامة دورته السادسة في الفترة من من 11 إلى 13 ديسمبر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد نجاح نسخته الماضية التي شهدت حضور أكثر من 450 ألف زائر.

ويشهد المهرجان استضافة نخبة من نجوم العالم، ومن بينهم: بوست مالون، بينسون بون، كورولوفا، لويل كارنر، كايترانادا.

كانت منصة "مدل بيست" اختتمت حفلاتها الصيفية بأمسيتين: "آفتر" الرياض يوم 7 أغسطس و"أونيكس آرينا" في جدة يوم 8 أغسطس.

في 7 أغسطس، استقبل مسرح "آي إن بي آرينا" في الرياض فعالية "آفتر"، وافتتحت الليلة بعرض من شنكوتي المعروف بمزجه بين الإيقاعات الإلكترونية وأنغام الأمبيانو.

وفي 8 أغسطس انتقلت الأجواء إلى "أونيكس آرينا" في جدة، حيث أُسدل الستار على موسم مدل بيست الصيفي بالختام الكبير بعرض موسيقي.