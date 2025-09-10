إعلان

شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية وطنية جديدة بعنوان "غالية علينا" (فيديو)

08:31 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

شيرين عبدالوهاب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

طرحت المطربة شيرين عبدالوهاب أغنية وطنية جديدة بعنوان "غالية علينا"، والتي أعلنت عنها منذ أيام.

ونشرت شيرين مقطع صوتي للأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تقول كلماتها: "غالية علينا يا بلادنا، ما تحملش بلادنا، خدنا عليكي وخدنا، نرجع مهما بعدنا، وناسنا في ناسنا والأيام الحلوة، فى ليلنا ونيلنا لا متهونش العشرة".

أغنية غالية علينا، غناء شيرين عبد الوهاب، كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، توزيع توما.

ونفت شيرين عبد الوهاب ما يتم تداوله الأيام الماضية عن إحيائها حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن، الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت توقف تعاونها مؤخرا عن محاميها ومستشارها القانوني ياسر قنطوش، وبعد أيام قليلة، عادت وأعلنت عن تصالحها معه وعودته لعمله معها مرة أخرى، وهو ما أثار حالة من القلق لدى الجمهور حول حالتها الصحية.

اقرأ أيضا..

"أحبك بلا حدود".. داليا البحيري توثق أجمل لحظاتها مع ابنتها (15 صورة)

"الجونة السينمائي" يوقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع جامعة إسلسكا مصر لتمكين الشباب ورعاية المواهب

شيرين عبدالوهاب أغنية غالية علينا انستجرام شيرين عبدالوهاب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء
"قعدوني على الدكة".. محمود سعد يكشف لمجدي الجلاد أسباب توقف برامجه