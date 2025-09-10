شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية وطنية جديدة بعنوان "غالية علينا" (فيديو)

كتب - معتز عباس:

طرحت المطربة شيرين عبدالوهاب أغنية وطنية جديدة بعنوان "غالية علينا"، والتي أعلنت عنها منذ أيام.

ونشرت شيرين مقطع صوتي للأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تقول كلماتها: "غالية علينا يا بلادنا، ما تحملش بلادنا، خدنا عليكي وخدنا، نرجع مهما بعدنا، وناسنا في ناسنا والأيام الحلوة، فى ليلنا ونيلنا لا متهونش العشرة".

أغنية غالية علينا، غناء شيرين عبد الوهاب، كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، توزيع توما.

ونفت شيرين عبد الوهاب ما يتم تداوله الأيام الماضية عن إحيائها حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن، الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت توقف تعاونها مؤخرا عن محاميها ومستشارها القانوني ياسر قنطوش، وبعد أيام قليلة، عادت وأعلنت عن تصالحها معه وعودته لعمله معها مرة أخرى، وهو ما أثار حالة من القلق لدى الجمهور حول حالتها الصحية.

