أصالة تفتتح حفل "العلمين الجديدة" بأغنية "شكرا": بموت على مصر

كتبت- منى الموجي:

افتتحت النجمة أصالة حفلها في مهرجان العلمين الجديدة، المُقام اليوم الخميس 7 أغسطس على مسرح يو أرينا، بأغنية "شكرا"، وعبرت عن حبها لـ مصر وللجمهور.

وقالت أصالة في كلمتها ببداية الحفل "بموت على مصر وعاشقة ومغرمة لهذا البلد، ومش عارفة أعبر قد إيه أنا بحبكم".

جدير بالذكر أن أصالة أعدت لجمهور الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، إلى جانب احتفالها بألبومها الجديد "ضريبة البعد"، والذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة.

ويواصل المهرجان في نسخته الجديدة ترسيخ مكانته كمنصة شاملة، بعدما سجل حضورًا لافتًا في دورتيه السابقتين، حيث جذب ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها، وشهد مشاركة أكثر من 104 جنسيات من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب حضور واسع لشخصيات عامة ومسؤولين ودبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وحسب بيان صادر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تُعد النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة الأضخم والأقوى حتى الآن، نظرًا لما تتضمنه من فعاليات غير مسبوقة وبرنامج فني حافل يجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء والفن في مصر والعالم العربي.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: أنغام، عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، والمطربين الشباب: مروان بابلو، ويجز، شامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وفرقة كايروكي، ليقدموا سلسلة من الحفلات على مدار أكثر من أربعين يومًا.