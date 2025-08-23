كتبت- منى الموجي:

وجه مغني الراب ويجز، لجمهور حفله في مهرجان العلمين الجديدة الذي أقيم مساء الجمعة 22 أغسطس على مسرح يو أرينا في مدينة العلمين الجديدة، سؤالا، حول مدى رغبتهم في الاستماع لأغاني ألبومه الجديد.

وعبر الحضور عن رغبتهم في سماع أغاني ويجز القديمة، ليعيد عليهم السؤال مرة ثانية ويتلقى نفس الإجابة، ويمازحهم قائلا "باينة أهه عايزين أغاني جديدة سخنة، أنا راجل ديمقراطي".

وأشعل ويجز حفله، وقدم أغنية الأيام، وأغنية خسرت الشعب، كما ردد معه الجمهور أغنية الدنيا إيه.

وشهد مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: أنغام، عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، والمطربين الشباب: مروان بابلو، شامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وتختتم فرقة كايروكي المهرجان، بعد سلسلة من الحفلات التي أقيمت على مدار أكثر من أربعين يومًا.