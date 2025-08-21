كتبت- منى الموجي:

استقبل جمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، المطرب الكبير علي الحجار، اليوم الخميس 21 أغسطس، بحفاوة كبيرة.

وافتتح الحجار الحفل المقام ضمن فعاليات الدورة 33 بأغنية تتر مسلسل المال والبنون وسط تفاعل الحضور.

وتتواصل فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام حيث أقيم حفلين متتاليين مساء الخميس 21 أغسطس على مسرح المحكى .

في الحادية عشرة مساءً صعد النجم علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وجدي الفوي، ويتضمن برنامج الحفل باقة من أعماله الغنائية الشهيرة، منها: من غير ما تتكلمي، في هويد الليل، على قد ما حبينا، ماتمنعوش الصادقين، العروسة، أنا كنت عيدك، زي الهوا، في قلب الليل، ذئاب الجبل، ريشة، جزيرة غمام، اعذريني، يا أبو الريش، مسألة مبدأ، تيجيش نعيش، الليل وآخره، الزين والزينة، عارفة، بوابة الحلواني.

قبله وفي الثامنة مساءً قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني تحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي حفلا بقيادة المايسترو أحمد عاطف ومصاحبة كورال أكابيلا تدريب أدهم عزت.