كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، ضمن فعاليات الدورة الـ 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، على مسرح المحكى، مساء الأحد 17 أغسطس حفلين متتاليين لكل من الموسيقار عمرو سليم وشيخ المنشدين ياسين التهامي.

تبدأ الأمسية في الثامنة مساءً، ويقدم الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم مع فرقته مجموعة من ألحان الموسيقى العربية الخالدة التي قام بإعادة صياغتها لتناسب آلة البيانو في تجربة موسيقية تمزج بين الأصالة والتجديد.

بعده في العاشرة مساءً يلتقي شيخ المنشدين ياسين التهامي بجمهوره في أمسية روحانية، تضم أبيات الأشعار الصوفية وقصائد المديح النبوي والتواشيح والإبتهالات الدينية التي نجح من خلالها في تحقيق انتشارا واسعاً .