"جمهور لم يسبق تواجده".. لقطات من حفل عمرو دياب الأسطوري في دبي (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

شهد حفل النجم العالمي عمرو دياب في دبي، نجاحا كبيرا بحضور جماهيري ضخم تخطى أكثر من 100 ألف شخص من جمهور ومحبي الهضبة.

وأقيم حفل عمرو دياب برعاية مجموعة روتانا للموسيقى التي يتولى الأستاذ سالم الهندي رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي.

لحظة استقبال عمرو دياب

ونشر الحساب الرسمي لروتانا على منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر فيه استقبال أسامة رشدي المدير التنفيذي للشئون الفنية لمجموعة روتانا للموسيقى بالقاهرة، للنجم عمرو دياب في القرية العالمية قبل صعوده على المسرح وسط تفاعل جماهيري كبير.

صعود عمرو دياب للمسرح

صعد عمرو دياب لخشبة المسرح ليظهر أمام الجمهور وهو يغني أغنيته "يا أنا يا لأ" وافتتح بها حفل دبي.

جمهور حفل عمرو دياب

شهد الحفل الأسطوري لعمرو دياب في دبي، حضور جماهيري لم يشهده أي حفل غنائي من قبل.

أغاني عمرو دياب بحفل دبي

قدم الهضبة عمرو دياب، مجموعة كبيرة من أجمل أغانيه التي عشقها الجمهور له ما بين القديم والجديد من بينها "يا أنا يا لأ" ، "ده لو اتساب" ، "نور العين" ، "قمرين" ، "العالم الله"، "بحبه"، "وأنت الحظ"، و "غلاوتك" و"أجمل عيون" و "وياه" و "شكرا من هنا لبكرة".

ده لو اتساب

لا ده أنا يجيلي تعب أعصاب

ده لو اتساب

ليلة ليلتين أنا أعيش في عذاب 🔥#globalvillage #روتانا_لايف @amrdiab @GlobalVillageAE pic.twitter.com/nD914R4AnH — Rotana Live (@RotanaLive) May 4, 2025

عمرو دياب يشكر روتانا

ووجه عمرو دياب خلال الحفل الشكر لكل القائمين على هذه الليلة الرائعة، قائلا: "شكرا روتانا، شكرا أسامة رشدي، شكرا للجمهور الجميل ده".

إطلالة عمرو دياب

ظهر عمرو دياب في حفل دبي بإطلالتين مختلفتين الأولى بالأحمر والثانية بالأسود خلال فقرتي الحفل.