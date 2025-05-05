"جمهور لم يسبق تواجده".. لقطات من حفل عمرو دياب الأسطوري في دبي (صور وفيديو)
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كتب- هاني صابر:
شهد حفل النجم العالمي عمرو دياب في دبي، نجاحا كبيرا بحضور جماهيري ضخم تخطى أكثر من 100 ألف شخص من جمهور ومحبي الهضبة.
وأقيم حفل عمرو دياب برعاية مجموعة روتانا للموسيقى التي يتولى الأستاذ سالم الهندي رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي.
لحظة استقبال عمرو دياب
ونشر الحساب الرسمي لروتانا على منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر فيه استقبال أسامة رشدي المدير التنفيذي للشئون الفنية لمجموعة روتانا للموسيقى بالقاهرة، للنجم عمرو دياب في القرية العالمية قبل صعوده على المسرح وسط تفاعل جماهيري كبير.
أجمل وأحلى بداية لحفل الهضبة #عمرو_دياب في القرية العالمية في دبي وسط تفاعل جمهوري قوي ✨😍#globalvillage #روتانا_لايف @amrdiab @GlobalVillageAE pic.twitter.com/fKPkPBv7ZF— Rotana Live (@RotanaLive) May 4, 2025
صعود عمرو دياب للمسرح
صعد عمرو دياب لخشبة المسرح ليظهر أمام الجمهور وهو يغني أغنيته "يا أنا يا لأ" وافتتح بها حفل دبي.
الجو الليلة غير مع الهضبة #عمرو_دياب ✨😍— Rotana Live (@RotanaLive) May 4, 2025
من حفل القرية العالمية في دبي #globalvillage #روتانا_لايف @amrdiab @GlobalVillageAE pic.twitter.com/xBttjcQyz0
جمهور حفل عمرو دياب
شهد الحفل الأسطوري لعمرو دياب في دبي، حضور جماهيري لم يشهده أي حفل غنائي من قبل.
جمهور الهضبة 🔥🔥— Rotana Live (@RotanaLive) May 4, 2025
أجواء القرية العالمية
مع الهضبة #عمرو_دياب 🔥🎵#روتانا_لايف@amrdiab @GlobalVillageAE pic.twitter.com/ga9ol6kNWu
أغاني عمرو دياب بحفل دبي
قدم الهضبة عمرو دياب، مجموعة كبيرة من أجمل أغانيه التي عشقها الجمهور له ما بين القديم والجديد من بينها "يا أنا يا لأ" ، "ده لو اتساب" ، "نور العين" ، "قمرين" ، "العالم الله"، "بحبه"، "وأنت الحظ"، و "غلاوتك" و"أجمل عيون" و "وياه" و "شكرا من هنا لبكرة".
الهضبة عمرو دياب ولعها الليلة 🔥🤩— Rotana Live (@RotanaLive) May 4, 2025
من حفل القرية العالمية في دبي #globalvillage #روتانا_لايف @amrdiab @GlobalVillageAE pic.twitter.com/TCJJOIAfG8
ده لو اتساب— Rotana Live (@RotanaLive) May 4, 2025
لا ده أنا يجيلي تعب أعصاب
ده لو اتساب
ليلة ليلتين أنا أعيش في عذاب 🔥#globalvillage #روتانا_لايف @amrdiab @GlobalVillageAE pic.twitter.com/nD914R4AnH
عمرو دياب يشكر روتانا
ووجه عمرو دياب خلال الحفل الشكر لكل القائمين على هذه الليلة الرائعة، قائلا: "شكرا روتانا، شكرا أسامة رشدي، شكرا للجمهور الجميل ده".
إطلالة عمرو دياب
ظهر عمرو دياب في حفل دبي بإطلالتين مختلفتين الأولى بالأحمر والثانية بالأسود خلال فقرتي الحفل.
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