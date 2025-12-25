وصلت مرحلة المواجهات إلى أسبوعها الثالث والأخير واختار المدربون النجوم الثلاثة المشتركين الذين انتقلوا معهم إلى مرحلة المواجهة الأخيرة ضمن الموسم السادس من برنامج "The Voice" علىMBC1، "MBC العراق"، "MBC مصر" وMBC5. وقد شهدت الحلقة مواجهات نارية حملت أداءً رائعاً للمشتركين، وقد نقل المدربون معهم خمسة أصوات اثنين منها في فريق رحمة، اثنين في فريق ناصيف وواحداً في فريق أحمد.

مشتركون الأسبوع الثالث المتأهلون إلى المواجهة الأخيرة..

في بداية الحلقة دخل مقدم البرنامج ياسر السقاف إلى الاستديو ليعلن عن قرب بدء المواجهات بين المشتركين، وانتقال 18 موهبة إلى الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن حلقة المواجهات الثالثة مصيرية ومهمة للمواهب وللمدربين أيضاً.

وانطلقت المواجهات في فريق رحمة بين مريم وجودي، وبعد مواجهة أبدعت فيها المشتركتان، غادرت مريم، وتأهلت جودي في فريق رحمة إلى المواجهة الأخيرة، أما المواجهة الثانية والأخيرة فكانت بين تامر وعناني وأحمد، اختارت بعدها عناني للانتقال معها إلى المرحلة المقبلة. بعدها حان الوقت ليختار أحمد مشتركيه للمواجهة بينهما، ووقع المواجهة بين أدهم بدر وجاد بدر، واختار جاد، أما ناصيف، فقد اختار أحمد العوادي وحسام القيسي للمواجهة الأولى، ونقل معه أحمد، فيما اختار مواجهة ثلاثية بين حسن ووسيم وفراس بعدها، ونقل معه حسن خلف.