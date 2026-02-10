خالد أبو بكر يعلق على التعديل الوزاري.. ماذا قال؟

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن مشهد التكهنات والأسماء المسربة حول التعديل الوزاري قد انتهت، وذلك عقب تصديق مجلس النواب على قائمة الترشيحات التي قدمتها رئاسة الجمهورية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشددًا على أن المرحلة الحالية هي مرحلة العمل والتنفيذ.

وقال أبو بكر، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن البيان الصادر عن مؤسسة الرئاسة الذي وصف الاجتماع بين الرئيس ورئيس الوزراء بـ"التشاوري" يعكس التزاماً دقيقاً بنصوص الدستور والقانون، موضحاً أن هذه الصورة الرسمية للقاء تعزز من هيبة الإجراءات التنفيذية والشرعية الإجرائية في اختيار رجال الدولة.

وأضاف أن الجلسة البرلمانية التي خصصت للموافقة على التعديل لم تستغرق سوى دقائق معدودة، بدأت بتلاوة خطاب الرئيس وانتهت بتصويت سريع برفع الأيدي، وهو ما دفعه للتساؤل عن مدى إلمام النواب بالسير الذاتية للمرشحين قبل منحهم الثقة، مؤكداً أن هدفه من هذا الطرح هو تعزيز الشفافية وفهم آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسة التشريعية، وليس مجرد النقد.

وأوضح أبو بكر، في سياق حديثه عن تولي ضياء رشوان حقيبة الإعلام، أن "رشوان" يمثل حالة خاصة كونه ابناً أصيلاً للمهنة ومطلع على أدق أوجاع وتفاصيل المشهد الإعلامي، معتبراً أن معرفته العميقة بالمشاكل تجعل مهمته "حملاً ثقيلاً" لأن سقف التوقعات منه مرتفع جداً.

وذكر أن اختيار شخصية من صميم الواقع الإعلامي كضياء رشوان يوفر الوقت الذي كان سيستغرقه أي مسؤول آخر لفهم الأزمات، مشيراً إلى أن الرأي العام سينتظر منه تحركات ملموسة ونتائج فورية، وسيكون الحساب على أدائه "بالساعة" نظراً لخبرته الطويلة التي تسبق منصبه.