رسالة من عمرو أديب لوزير الرياضة الجديد: "ربنا يهديك لنادي المساكين والغلابة"

كتب : مصراوي

10:35 م 10/02/2026

عمرو أديب

كتب – أحمد العش:
وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة لجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال أديب في تدوينة له على حسابه الرسمي بمنصة إكس: "أهم حاجة في التعديل الوزاري إن الباشا بتاع الرياضة يثبتلنا إنه مش واقف مع الأهلي.. كفاية البلد كلها، وإحنا عندنا دوري وكده، وفيه الأمل الكاذب بتاع كل سنة، ولذلك لزم التنويه.. ربنا يوفقك ويهديك لنادي المساكين والغلابة!".

وجاء تعيين جوهر نبيل لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة، خلفًا للدكتور أشرف صبحي، الذي شغل منصب وزير الشباب والرياضة منذ عام 2018.

عمرو أديب جوهر نبيل وزير الرياضة نادي الزمالك

