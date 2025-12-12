صبراتة(ليبيا)- (د ب أ)

أعلن جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في ليبيا، اليوم الجمعة، عن مقتل أحمد عمر الفيتوري الدباشي، المعروف بلقب "العمو"، والمطلوب دوليًا في قضايا الاتجار بالبشر والمخدرات والقتل خلال مهاجمة مجموعات مرتبطه به.

وقال الجهاز في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك إن إحدى بواباته الأمنية الواقعة بالقرب من تقاطع المستشفى بمدينة صبراتة تعرضت لهجوم مسلّح وقع عند الساعة الثانية فجراً، ونفذته مجموعات قال الجهاز إنها "عصابات إجرامية خارجة عن القانون".

وأوضح الجهاز، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجمين مرتبطون بالدباشي "العمو".

وأضاف البيان أن وحدات تابعة للجهاز نفّذت مداهمة لوكر يتبع المجموعة، بناءً على إذن من النيابة العامة، ما أسفر عن مقتل الدباشي خلال العملية.

وأشار الجهاز إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة ستة من أفراده إصابات بليغة، وتم نقلهم إلى المستشفى حيث يخضعون للعناية الفائقة.

وشدّد الجهاز على أنه سيواصل تنفيذ مهامه وفق ما يخوّله له القانون، مؤكداً عدم التهاون مع أي تهديد يمسّ الأمن العام، مضيفاً أنه سيصدر تحديثات لاحقة فور توفر معلومات جديدة.

و كان الدباشي يعتبر من اشهر تجار البشر والتهريب في ليبيا، حيث اتُهم بقيادة شبكات تقوم بإبقاء المهاجرين داخل مخابئ غير قانونية، واستغلالهم مادياً عبر فرض فديات على ذويهم أو الاتجار بهم، و تورطه في أعمال عنف مسلّحة داخل صبراتة، بما في ذلك اشتباكات مع ميليشيات أخرى وجرائم قتل بحق خصوم.