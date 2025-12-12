رئيس بيلاروس يُشيد بإجراءات ترامب الأخيرة بشأن أوكرانيا

مينسك- (أ ش أ)

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن تأييده لإجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى بيلاروسيا، جون كويل، في مينسك.

وقال لوكاشينكو: "يقولون إن ترامب يُحب الإطراء، لكن هذا ليس قصدي. يجب أن أقول إنني معجب جدا بإجراءاته الأخيرة".. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء /بيلتا/ البيلاروسية.

وأشار لوكاشينكو، في اجتماع لمجلس الأمن البيلاروسي بتاريخ 9 ديسمبر، إلى دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعزيز أجندة سلمية بشأن النزاع في أوكرانيا، قائلا: "مهما حاول البعض التقليل من شأن دور ترامب، فإنه يبذل جهدا كبيرا في هذا الصدد. ولن تمر تصريحاته مرور الكرام على الشعب. إنه يريد وقف الحرب، كما يقول، لمنع سقوط المزيد من الضحايا".

وكان الرئيس البيلاروسي، قد صرح في وقت سابق، بأن بلاده لا تريد الدخول في حرب مع أي من جيرانها، متهما ليتوانيا بالمبالغة في حوادث بالونات التهريب.

وأكد أن بيلاروس مستعدة لتعزيز العلاقات الطبيعية في جميع المجالات، قائلا :" يمكننا دائما التوصل إلى اتفاق مع شعب ليتوانيا، تماما كما هو الحال مع البولنديين. إنهم شعبنا. وإذا كنتم ترغبون في علاقات طبيعية، فاجلسوا على طاولة المفاوضات وناقشوا هذه القضايا. نحن مستعدون لذلك. لا خيارات أخرى".