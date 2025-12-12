قررت شركة أكتا للنقل الجماعي الذكي، بدء تحصيل تعريفة ركوب ابتداء من شهر يناير المقبل.

وقال مصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الجمعة، ‘نه لم يتم تحديد تعريفة الركوب الخاصة بأتوبيسات الشركة حتى الآن، وسيتم تحديدها والإعلان عنها قبل بدء التطبيق الفعلي.

وشدد المصدر، على أن الهدف من ذلك توفير استدامة الخدمة نظرًا للدور الكبير الذي تقوم به في نقل ضيوف العاصمة.

شركة ACTA هي كيان رائد في مجال تطوير وتشغيل حلول لنقل المتكاملة في مصر، مع تركيز خاص على العاصمة الإدارية الجديدة.

وتمتلك الشركة مشروعات مثل "تاكسي العاصمة" وخدمة "أتوبيسات النقل العام في العاصمة الإدارية الجديدة"، والتي تهدف إلى توفير تجربة تنقل سلسة آمنة، وصديقة للبيئة.