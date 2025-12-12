شهدت الساعات الماضية مجموعة من الأحداث البارزة على الساحة الرياضية، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي جيرونا الإسباني يدرس التعاقد مع مصطفى شوبير حارس النادي الأهلي.

يقدم موقع "مصراوي" فيما يلي أبرز 10 أخبار رياضية تصدرت المشهد خلال الساعات الماضية.

"أصولي مصرية وأفضل منتخب ألمانيا".. مصراوي يحاور لاعب يونيون برلين الألماني

تواصل الملاعب الألمانية تقديم المواهب الشابة ذات الأصول المصرية التي تشق طريقها نحو الاحترافية في "بوندسليجا" ودوريات الشباب القوية، واحد من هؤلاء هو جلال عبد الرحمن، لاعب خط وسط نادي يونيون برلين، الذي يحمل دماء الفراعنة ويحلم بمستقبل كبير.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بيقولي قوم واسترجل".. هجوم قوي من لاعب فلسطين ضد أمين عمر حكم مباراة السعودية

انتقد محمد صالح لاعب منتخب فلسطين، أداء الحكم المصري أمين خلال قيادته مباراة منتخب فلسطين أمام السعودية أمس الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

انقسام داخل غرفة ملابس ليفربول بسبب أزمة صلاح وسلوت

تشهد غرفة ملابس ليفربول، انقساما بسبب الأزمة التي نشبت بين الدولي المصري محمد صلاح وأرني سلوت مدرب الفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

6 نجوم أهلي وزمالك وصلهم عروض أوروبية كبرى.. من هم؟

شهد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، خلال الفترة الأخيرة، اهتماماً متزايداً من الأندية الأوروبية بعد تألق مجموعة من اللاعبين الشباب والنجوم الصاعدين بالقمصان الحمراء والبيضاء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ماذا يحتاج الأهلي لانتزاع صدارة الدوري المصري للسيدات؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لمواجهة بيراميدز، في الثانية والنصف ظهر اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري للسيدات، بحثا عن الـ3 نقاط للوصول إلى النقطة 31.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وجهتين بينهم بيراميدز.. لاعب الزمالك يقترب من المغادرة ورد فعل مفاجئ لجون

فتح نادي البنك الأهلي خطوط اتصال مع أحمد حمدي لاعب الزمالك خلال الأيام الماضية، بهدف التعاقد معه مع بداية الموسم المقبل، مستفيدًا من اقتراب نهاية عقده مع النادي الأبيض.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بعد 10 مباريات".. ماذا قدم فاردي ليدخل تاريخ الدوري الإيطالي؟

دوّن النجم الإنجليزي بصفوف كريمونيسي الإيطالي جيمي فاردي اسمه بسجلات الكالتشيو بعد 10 مباريات فقط.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"تفوق أحمر وأبو تريكة الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي قبل مباراة كأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره إنبي اليوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"آخرهم ظهر مع صلاح".. أبناء لاعبين تركوا المستطيل الأخضر واتجهوا إلى التمثيل"

ليس بالضرورة أن يكون "ابن الوز عوام" فهناك من لم يستمر في مجال والده أو تركه واتجه لمجال آخر وهو ماحدث مع عدد من لاعبي كرة القدم المصريين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"4 أبناء بينهم مدرب".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة أحمد شوبير

تصدر اسم مصطفى شوبير المشهد الرياضي في مصر خلال الساعات الماضية، بعد ارتباطه بالانتقال إلى نادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا