شيماء الشايب تطرح أحدث كليباتها "خليني أعيش" على "يوتيوب" (فيديو)

طرحت المطربة شيماء الشايب، أحدث كليباتها الجديدة بعنوان "خليني أعيش" عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"، وعدد كبير من المنصات الرقمية الموسقية، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج.

أغنية "خليني أعيش" من كلمات جيهان مجدي، ألحان محمدي، مكس و ماستر محمد جوده، وتوزيع طه الحكيم.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا من زمان، نفسي أكون معاك حبيبي في دنيتك، نفسي اعيش في الدنيا بيك، طعم الآمان، محتاجة ليه من كلمة أو من نظرتك، وحاجات كتير موجودة فيك، أنا نفسي أشوفك كل يوم ومتختفيش، سمعني صوتك كل يوم خليني اعيش، مش عايزة غير الاهتمام، الحب مش محتاج كلام، احترت فيك احترت فيك، بتحبني يا حبيبي ولا بتجاملني، إحساس قاتلني".

وقالت شيماء الشايب عن الأغنية: "ده تاني تعاون يجمعني مه جيهان مجدي بعد أغنية تاني حب، أغنية نسائية جدا، تخاطب الرجل وتحسه على ضرورة الإهتمام بحبيبته في ظل ضغوط الحياة للطرفين وليس للرجل فقط، هي دعوة للحب، بمجرد سماعي للكلمات تحمست لها جداً ، وغيرنا فيها عدة مرات، حتى استقررنا على الكلمات وأصبحت أحلى وأجمل ، وبصراحة الموزع طه الحكيم فاجأني بتوزيع طربي قريب للقلب، والمحمدي قدم لحن مميز وصعب للأغنية اتمنى تلقى إعجاب الجماهير".

وعن تعاونها مع ريتشارد الحاج، أكدت: "هو منتج محترم ومثقف فنيا موسيقيا، ومريح في التعامل يوفر كل الإمكانيات التي يحتاجها المطرب، حريص دائما على أن يراهن على الأغنية الطربية الحقيقية، يهمني اختياراته وبنفس الوقت يستمع لرأيي وأتمنى دوام التعاون معه في أعمالي القادمة".

وحول كيفية قياسها لنجاح أي أغنية جديدة، قالت شيماء: "يكون من خلال مشاهدات منصات السوشيال ميديا المتعددة ، والـ Share، والتعليقات وأعتبرها بوابة نجاح أي مطرب أو فنان في الوقت الحالي، أكثر من الراديو والتلفزيون مع احترامي الكامل لهما".

وتابعت: "يساعدني في اختيار أغنياتي والدي اللواء شفيق الشايب، ووالدتي الفنانة فاطمة عيد، لأنهما يعشقان الطرب وريتشارد في الأساس، وشقيقاتي كذلك".

وكشفت شيماء الجديد في أجندتها خلال الأيام المقبلة، وأضافت: "انتهيت بالفعل من تسجيل أغنيتين، واحدة من كلمات أحمد المالكي، ولحن المحمدي، وأحضر كذلك لإحياء عدة حفلات في القاهرة وعدد من المحافظات".